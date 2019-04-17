İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi.

Sayım işleminin sona ermesinin ardından Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde tutanak birleştirme mesaisi başladı.

Birleştirme tutanakları da kısa bir süre önce tamamlandı. Maltepe'de 172 bin 664 oyun Ekrem İmamoğlu'na; 121 bin 082 oyun ise Binali Yıldırım'a çıktığı öğrenildi.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Birleştirilen ıslak imzalı tutanaklar, birazdan İstanbul İl Seçim Kurulu’na gönderilecek. İstanbul İl Seçim Kurulu da İstanbul seçimlerinin kesin rakamlarını açıklayacak. Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek. Buradan gelecek sonuçlarla İstanbul'daki gayri resmi sonuçlar netleşecek.

YSK'YA OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ



İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.



MAZBATA VERİLMESİN TALEBİ



Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde bitiren İmamoğlu'a mazbata verilip verilmemesiyle ilgili kararı da İstanbul İl Seçim Kurulu verecek.



AK Parti'nin itirazı üzerine Maltepe'de 1089 sandıkta yeniden oy sayım yapılmıştı. 2 Nisan’da başlayan süreç, dün gece yarısı sona ermişti.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI