Maltepe'de tadilat halindeki dükkanda erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Feyzullah Mahallesi, Küçükbağ Sokaktaki inşaat halindeki 5 katlı binada meydana geldi.

Binadan gelen kötü kokular üzerine, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın girişinde bulunan dükkanın tuvaletinde yapılan incelemede yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaların ardından, kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.