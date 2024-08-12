Maltepe'de tadilat halindeki dükkanda erkek cesedi bulundu

Maltepe'de, tadilat halindeki bir dükkandan kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. İncelemeler sonucu dükkanda bir erkek cesedine rastlandı.

Maltepe'de tadilat halindeki dükkanda erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Feyzullah Mahallesi, Küçükbağ Sokaktaki inşaat halindeki 5 katlı binada meydana geldi.

 Binadan gelen kötü kokular üzerine, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın girişinde bulunan dükkanın tuvaletinde yapılan incelemede yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaların ardından, kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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