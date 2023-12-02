Maltepe'de taksi durağına kurşun yağmuru

Maltepe'de motosikletle taksi durağına gelen iki kişi, durağa kurşun yağdırdı. Saldırı da ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.

Maltepe'de taksi durağına kurşun yağmuru

Saldırı, dün 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Motosikletle cadde üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz 2 kişi durağa 14 el ateş etti. O sırada içeride bulunan durak sahibi ve 2 taksi şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Maltepe'de taksi durağına kurşun yağmuru - 1

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin motosiklet ile ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...