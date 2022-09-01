Maltepe'de tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

İstanbul Maltepe'de, dün saat 10.30 sıralarında 4 katlı binanın birinci katında oturan Hamdi Azbay (45) ile 18 yıllık eşi Alev Azbay (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Hamdi Azbay, eşini iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hamdi Azbay ise gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alev Azbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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