Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı

Sahil yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 3 otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.



Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.