Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı

Maltepe'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

Sahil yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 3 otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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