Maltepe'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Maltepe'ye bağlı Girne Mahallesi Sanayi Caddesi’nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 B 2875 plakalı otomobil ile 34 HIF 121 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.