Maltepe'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Maltepe'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Maltepe'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

'ye bağlı Girne Mahallesi Sanayi Caddesi’nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 B 2875 plakalı otomobil ile 34 HIF 121 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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