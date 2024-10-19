Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıntepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.



Adresteki aramada, 304,99 gram eroin, bir miktar bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 16 fişek ve 2 bin 995 lira para ele geçirildi.



Operasyonda şüpheli K.A. (30) gözaltına alındı.



Polisteki işlemlerininin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.