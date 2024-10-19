Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıntepe Mahallesi'nde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 304,99 gram eroin, bir miktar bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 16 fişek ve 2 bin 995 lira para ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli K.A. (30) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerininin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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