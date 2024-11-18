Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zümrütevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Adrese düzenlenen operasyonda Ü.P. gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 17 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ü.P, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.