Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zümrütevler Mahallesi'nde bir ikamette satışı yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda Ü.P. gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 17 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ü.P, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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