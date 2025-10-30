Maltepe'de uyuşturucu ticareti

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.



Çalışmalar sonucunda adresi belirlenen şüpheli K.U.'nun, uyuşturucu maddeleri Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir adreste sakladığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram uyuşturucu ve bir cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan K.U., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.