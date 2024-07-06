Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Maltepe'de, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, " veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışma sonucu 'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli S.B, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Adresteki aramalarda, 404 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 65 fişek, hassas terazi, cep telefonunun yanı sıra 48 bin 100 lira, 750 dolar ve 325 avro ele geçirildi.

Adli makamlarda çeşitli suçlardan 22 kaydı bulunan S.B, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...