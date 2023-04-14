Maltepe'de vinç yangını

Maltepe, D-100 Karayolu, Gülsuyu mevkiinde Ahmet Acar yönetimindeki 34 GDV 782 plakalı vinçin motor kısmında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

Durumu fark eden vinç sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.

