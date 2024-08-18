Maltepe'de yan yola girmek için manevra yapan otomobil bariyere çarptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.Y.S.'nin kullandığı 34 BUE 332 plakalı otomobil, sürücüsünün yan yola girmek için ani manevra yapması üzerine kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Savrulan otomobilde hasar oluşurken, sürücü A.Y.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak D-100 yan yolu trafiğe kapattı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.



Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.