Maltepe'de zincirleme kaza

29.11.2025 03:56

Son Güncelleme: 29.11.2025 04:15

Anadolu Ajansı

AA

İstanbul Maltepe'de 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halindeki panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç çarpıştı.

 

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

