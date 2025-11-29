Maltepe'de zincirleme kaza

İstanbul Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halindeki panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.