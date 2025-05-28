Maltepe’de zincirleme kaza: 5 araç çarpıştı, 2 yaralı
Maltepe D-100 Karayolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İstanbul Maltepe D-100 Karayolu Cevizli mevkiindeki kaza saat 15.00 sıralarında meydanda geldi.
Ankara yönünde seyreden 34 KCM 691 plakalı otomobil, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle aniden yavaşladı.
O sırada arkasında seyreden 4 araç, duramayarak birbirine çarptı.
Kazada araçlarda bulunan Cahit Y. ile Ahmet Emre D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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