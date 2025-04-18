Maltepe'deki huzurevi yangınından acı haber

Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangının ardından hastanelerde tedavisi devam eden beş kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişinin 22'si taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren bir kişi yaşamını yitirirken, biri entübe durumda olmak üzere dört hastanın tedavileri sürüyor.