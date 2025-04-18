Maltepe'deki huzurevi yangınından acı haber
İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangından acı haber geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan beş kişiden biri, yaşamını yitirdi.
Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangının ardından hastanelerde tedavisi devam eden beş kişiden biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişinin 22'si taburcu edildi.
Hastanede tedavisi süren bir kişi yaşamını yitirirken, biri entübe durumda olmak üzere dört hastanın tedavileri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Maltepe Huzurevi'nde 9 Nisan günü yangın çıkmıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 24 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yangın
- Huzurevi
- İstanbul Maltepe