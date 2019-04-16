İstanbul Maltepe'de dün akşam saatlerinde ara verilen oy sayımı devam ediyor.
YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.
Bu kararın ardından 1089 sandıktaki oyların sayımına yeniden başlandı.
Saat 22.30'da ara verilen sayıma bu sabah tekrar başlandı. Sayım işlemini iki kurul gerçekleştiriyor.
Saat 11.00 itibarıyla sandıkların 977'si sayıldı. 112 sandıktaki sayım ise devam ediyor.
CHP İTİRAZ ETMİŞTİ
CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren YSK, Maltepe'de 400 sandığın yeniden sayılma kararını durdurmuştu.
İLAVE TERMİNAL KARARI
Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verilmişti. Kurul sayısının 2'den 6'ya çıkarıldığı öğrenildi.
İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
NE KADAR SÜRECEK?
Maltepe'de kurul sayısının 12'ye çıkarılması durumunda sayımın bugün tamamlanabileceği belirtiliyor. İki kurulla devam edilmesi durumunda ise sayım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyordu.
YSK'DAN KARAR
YSK, ilçe seçim kurulunca sayımın hızlı bir şekilde bitirilmesi gerektiği yönünde bir karar almıştı.