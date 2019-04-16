İstanbul Maltepe'de dün akşam saatlerinde ara verilen oy sayımına bugün devam edilecek.
YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.
Bu kararın ardından yeniden başlayan sayımda 1089 sandıktan 967'sinde sayım tamamlandı, geriye 122 sandık kaldı.
Saat 22.30'da ara verilen sayıma kısa bir süre içerisinde yeniden başlanması bekleniyor.
CHP İTİRAZ ETMİŞTİ
CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren YSK, Maltepe'de 400 sandığın yeniden sayılma kararını durdurmuştu.
İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
İLAVE TERMİNAL KARARI BEKLENİYOR
Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi. İlave sayım terminali oluşturulmadı. Bugün ilave sayım terminali konusunda ilçe seçim kurulu toplanıp sayıya karar verecek.
NE KADAR SÜRECEK?
Maltepe'de kurul sayısının 12'ye çıkarılması durumunda sayımın bugün tamamlanabileceği belirtiliyor. İki kurulla devam edilmesi durumunda ise sayım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.