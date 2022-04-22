Maltepe'deki pitbull saldırısı: Köpeğin sahipsiz olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de sokakta yürüyen Mustafa Özen'e saldırarak, yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahipsiz olmadığı ortaya çıktı. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen E.A.'nın, 15 farklı suç kaydı olduğu tespit edildi. Köpeğini tasmasız ve kontrolsüz halde sokakta bırakan E.A.'ya, 14 bin 982 TL para cezası verildi. Pitbull Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haberler - DHA 22.04.2022 - 10:59

Maltepe'deki pitbull saldırısı: Köpeğin sahipsiz olmadığı ortaya çıktı

Maltepe'de 19 Nisan Salı günü yaşanan olayda biri pitbull cinsi, iki köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa Özen, kendisini korumak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Pitbullun defalarca ısırdığı Mustafa Özen, yoldan geçen bir otomobile binerek, saldırıdan ağır yaralanmadan kurtulmayı başardı.

Hastanede tedavi gören Mustafa Özen, sahipsiz olduğu iddia edilen köpeği, saldırıdan sonra bir mahalle sakininin sahiplendiğini duyduğunu, bu durumun mantıklı gelmediğini ifade etmişti.  

14 BİN 982 TL PARA CEZASI 

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmada, Pitbull cinsi köpeğin sahibinin E.A. isimli kişi olduğunu belirledi.

Polis E.A.'yı gözaltına alırken, pitbull cinsi köpeği de teslim aldı. E.A.'nın emniyette yapılan sorgulamasında farklı suçlardan 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Pitbull cinsi köpek Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli E.A. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14-l maddesinden işlem yapılarak, 14 bin 982 TL para cezası verildi.

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