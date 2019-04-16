İstanbul Maltepe'de oy sayımı sona erdi.
YSK, pazartesi günü Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.
Bu kararın ardından 1089 sandıkta başlayan oy sayımı sona erdi.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi.
ISLAK İMZALI TUTANAKLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.
Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek.