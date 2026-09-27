Malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Mustafa Sandal ve eşi açıklama yaptı
27.09.2026 22:34
Son Güncelleme: 27.09.2026 22:36
Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal
Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal, tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildiği iddialarını yalanladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilen 47 gerçek kişi arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer aldı.
Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çektiği iddia edildi. Bu iddiaya Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal cephesinden yanıt geldi.
MELİS SANDAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Melis Sandal, sosyal medyada hesabından avukatının açıklamasını paylaştı. Avukatının açıklamasında 11 milyar TL tutarında çıkış yapıldığına dair iddianın doğru olmadığı ileri sürüldü.
Tüm işlemlerin ilgili banka ve aracı kurumlar nezdinde tarih ve tutarlarıyla kayıt altında olduğu belirtilen açıklamada, "Müvekkillerimizin gerçek işlem geçmişinin, yetkili makamlarca hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi mümkündür" denildi.
Gerçek durumun iddia edilenin tam aksi olduğu savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu fonlarda hâlen müvekkillerimize ait yatırımlar bulunmakta olup fonların kapatılması nedeniyle müvekkillerimiz bu yatırımlarına erişememektedir. Bu itibarla müvekkillerimiz, yaşanan fon krizinden kazanç sağlayan değil; bu krizden bizzat etkilenen, mağdur olan ve maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasındadır.
Müvekkillerimiz, söz konusu fonlarla ilgili yaşanan süreçten diğer yatırımcılar gibi ancak kamuoyuna yansımasıyla haberdar olmuştur. Nitekim fon krizinin kamuoyuna yansımasından hemen önce söz konusu fonlara yeniden yatırım yapmış olmaları ve bu yatırımlarının hâlen fonlarda bulunması, müvekkillerimizin de mağdur olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır"
Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal 11 milyar lira iddialarına yanıt verdi.
MUSTAFA SANDAL: TEK GELİRİM MÜZİK
Öte yandan Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir fon alma, satma gibi durumların söz konusu olmadığını iddia ederek tek gelirinin müzik olduğunu savundu.
Mustafa Sandal'ın açıklaması ise şu şekilde:
“Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır”
NE OLDU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.