Malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Mustafa Sandal ve eşi açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilen 47 gerçek kişi arasında şarkıcı Mustafa Sandal 'ın eşi Melis Sandal da yer aldı.

Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çektiği iddia edildi. Bu iddiaya Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal cephesinden yanıt geldi.

MELİS SANDAL'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Melis Sandal, sosyal medyada hesabından avukatının açıklamasını paylaştı. Avukatının açıklamasında 11 milyar TL tutarında çıkış yapıldığına dair iddianın doğru olmadığı ileri sürüldü.

Tüm işlemlerin ilgili banka ve aracı kurumlar nezdinde tarih ve tutarlarıyla kayıt altında olduğu belirtilen açıklamada, "Müvekkillerimizin gerçek işlem geçmişinin, yetkili makamlarca hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi mümkündür" denildi.

Gerçek durumun iddia edilenin tam aksi olduğu savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu fonlarda hâlen müvekkillerimize ait yatırımlar bulunmakta olup fonların kapatılması nedeniyle müvekkillerimiz bu yatırımlarına erişememektedir. Bu itibarla müvekkillerimiz, yaşanan fon krizinden kazanç sağlayan değil; bu krizden bizzat etkilenen, mağdur olan ve maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasındadır.

Müvekkillerimiz, söz konusu fonlarla ilgili yaşanan süreçten diğer yatırımcılar gibi ancak kamuoyuna yansımasıyla haberdar olmuştur. Nitekim fon krizinin kamuoyuna yansımasından hemen önce söz konusu fonlara yeniden yatırım yapmış olmaları ve bu yatırımlarının hâlen fonlarda bulunması, müvekkillerimizin de mağdur olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır"