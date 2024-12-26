Mama yiyip uyuyan Fatma bebek ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık Fatma bebek öldü. Bebeğin, nefes borusuna mama kaçması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.
Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'taki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2’nci çocuğu olan Fatma bebek, iddiaya göre annesi tarafından biberonla mama yedirildikten sonra beşiğine yatırıldı.
Sabah uyanan anne, bebeğini kusmuş ve hareketsiz halde bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
NEFES BORUSUNA MAMA KAÇMIŞ
İhbarla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Nefes borusuna mama kaçtığı için yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, annenin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Ölüm
- Bursa
- Bursa İnegöl