Mamak Belediyesi'nin barınağında köpeklere işkence iddiası: Valilik tahkikat başlattı

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakımevinde personel ve veterinerler tarafından hayvanlara işkence edildiği iddiası üzerine hayvanseverler barınağın bulunduğu bölgeye akın etti. Yetkililerin açıklaması sonrası gönüllü hayvanseverler tarafından köpekler sahiplenildi.



Ayça Salgara isimli vatandaş ihbar üzerine geldiklerini belirterek, "Geldiğimizde içeri alınmadık. İçeridekiler dışarı çıkartılmıyor anahtar kayboldu diye. Arkaya dolandık açık kapı var mıdır diyerek. Tabii kapıların hepsi kapalı ama arkaya ne beklediğimizi bilmeden dolandık. Fakat hayvanların tellere asılı olarak öldüğünü gördük. Hayvan tele asılı kalmış ve ölmüş. Sonrasında öbür telin hemen yanında en az 6-7 tane köpek, birbirlerini parçalayarak ölmüşler. Orada muhtemelen açlıktan birbirlerini yiyerek ölmüşler. Biraz daha ilerlediğimizde duvarın arkasına baktığımızda hayvanların önünde bir damla su yok, bir lokma yemek yok ve ölüler onları yiyorlar." diye konuştu.