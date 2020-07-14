Man Adası davasında karar

Yeniden görülen "Man Adası" davasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 14.07.2020 - 16:21 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 16:23

Man Adası davasında karar

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Yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. 

İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı üzerine Man Adası davası İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Mahkeme 2 yıl önce verdiği kararda direndi, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira ödemesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının ilk mahkemede reddi hakim talebi olmuş, hakim bunu üst mahkemeye göndermeden kendi karar vermişti.

İstinaf mahkemesi bunu usule aykırı bulduğu için, davayı bozmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para göndererek ve yurt dışına para kaçırdıklarını iddia etmişti.

Soruşturma takipsizlikle sonuçlanmasının ardından CHP liderine tazminat davası açılmıştı.

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