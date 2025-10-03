Manavgat Belediye Başkanı Kara, CHP'den istifa etti

Manavgat'ta 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, 8 Temmuz'da tutuklanan ve geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin üyeliğini askıya alarak kendisini gözden çıkardığını ve hakkında herhangi bir mahkeme kararı ya da iddianame olmamasına rağmen kendisini suçlu kabul ettiğini savundu.



"Bu yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir" diyen Kara, tepkisinin parti yöneticilerine yönelik olduğunu kaydetti.