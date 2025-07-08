Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi

İddiaya göre, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla da hizmet veya mal alımı yapılıyordu.

Sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği öne sürülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in buluştuğu kişiden, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro para aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.