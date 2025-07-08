Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi
Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanması talep edildi.
Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bugün 7 kişi daha gözaltına alındı.
Gözaltındaki 41 kişiden 6'sı tutuklandı, 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İddiaya göre, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla da hizmet veya mal alımı yapılıyordu.
Sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği öne sürülüyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in buluştuğu kişiden, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro para aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
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