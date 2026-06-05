Manavgat Belediyesi operasyonu: İki müdür ve bir iş insanı gözaltında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Manavgat'ın eski belediye başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında muhasebe müdürü B.Ö., eski belediye zabıta müdürü Turgay Ş. ile iş insanı B.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmıştı .

Sözen kardeşlerin evlerindeki aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A.'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı.

2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik bir diğer soruşturmada, yine yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara tutuklanmıştı.