Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl 22 ay hapis cezası

Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik açılan yolsuzluk ve rüşvet davasında karar açıklandı.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara 'ya 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

SUÇLAMALAR NELERDİ?

Manavgat'taki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı öne sürülerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle suç örgütü kurmak, rüşvet almak, zimmet ve irtikap suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edilmişti.

İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap gibi altı ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edilmişti.