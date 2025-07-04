Manavgat Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında gözaltı kararı

BAKLAVA KUTUSUNDAN AVROLAR ÇIKTI Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi. Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'ye sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, M.E.T'nin "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin avro." yanıtını veriyor. M.E.T. de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.



Bir süre sonra odaya giren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T'ye gözaltı işlemi uyguluyor. Odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere M.E.T, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." diyor. Polis, çantadaki baklava kutusunu açmasını istiyor.



Görüntülerde, M.E.T'nin açtığı baklava kutusunda avrolar görülüyor. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan M.E.T'nin, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını verdiği duyuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL: 2 MUHAKKİK GÖREVLENDİRİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüntülerle ilgili 2 muhakkik görevlendirildiğini açıkladı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir.

İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın.



Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.



Ancak hatırlatmak isterim ki; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz.



Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir. Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir."

