Manavgat Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında gözaltı kararı
Antalya'nın CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında aralarında belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin baklava kutusunda rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı.
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla operasyon başlatıldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler sırasında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da bulunuyor.
SUÇLAMALAR NELER?
Soruşturma çerçevesinde şüphelilere üç başlıkta çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.
Bu suçlamaların rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk olduğu belirtildi.
BAKLAVA KUTUSUNDAN AVROLAR ÇIKTI
Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı.
Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi.
Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'ye sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor.
Görüntülerde, M.E.T'nin "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin avro." yanıtını veriyor. M.E.T. de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.
Bir süre sonra odaya giren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T'ye gözaltı işlemi uyguluyor. Odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere M.E.T, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." diyor. Polis, çantadaki baklava kutusunu açmasını istiyor.
Görüntülerde, M.E.T'nin açtığı baklava kutusunda avrolar görülüyor. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan M.E.T'nin, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını verdiği duyuluyor.
ÖZGÜR ÖZEL: 2 MUHAKKİK GÖREVLENDİRİLDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüntülerle ilgili 2 muhakkik görevlendirildiğini açıkladı.
Özel'in açıklamaları şöyle:
"Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir.
İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Tutumumuz nettir. Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.
Ancak hatırlatmak isterim ki; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz.
Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir. Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir."
NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?
Niyazi Nefi Kara, 1969 yılında Manavgat’ın Hatıplar köyünde dünyaya geldi.
Kara, İlk ve orta eğitimini Manavgat’ta, lise eğitimini ise Antalya’da tamamladı.
1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kara, 1993 yılında Adana'da pratisyen hekim olarak göreve başladı.
1994-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda tıp uzmanlığı eğitimi gören Niyazi Nefi Kara, 2000-2008 yılları arasında Aydın ve Denizli SSK hastanelerinde, 2008 sonrası memleketi Antalya'daki özel bir hastanede görev almıştı.
Başkan Kara, 2011-2012 ve 2014-2015 yıllarında Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği ile birlikte Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ve Antalya Eşgüdüm Kurulu üyeliği yapmıştır.
İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI
2015 Genel Seçimleri öncesinde Antalya’da düzenlenen ön seçimde en yüksek oyu alarak Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra milletvekili adayı olmuştur.
Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25. ve 26. Dönem Milletvekilliği görevi yapmıştır.
Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından 31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimleri’nde Manavgat Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ve 2024 yerel seçiminde Manavgat Belediye Başkanı seçildi.
Evli olan Kara'nın iki çocuğu bulunuyor.
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