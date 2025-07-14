Manavgat Belediyesi'ne operasyon: CHP'de 3 ismin kesin ihracı istendi

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı. Kara, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

CHP sözcüsü Deniz Yücel, "Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiştir." dedi.



Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in üyelikleri ise askıya alındı.

RÜŞVET OPERASYONU

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

İddiaya göre, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla da hizmet veya mal alımı yapılıyordu.



Sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği öne sürülüyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in buluştuğu kişiden, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro para aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.