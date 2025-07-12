Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı: İkinci kez ifade alınmamıştır

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlanmasına ilişkin açıkama yaptı.

Yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 Temmuz'da yapılan operasyonda Tüter'in 110 bin eurorüşvet parası ile suçüstü yakalandığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan takip esnasında Tüter'in 30 Mayıs'ta Side Limanı bölgesinde bulunan 3 farklı restoran ve eğlence mekanı sahibi ile iletişime geçerek bazı usulsüz taleplerini yerine getirmek karşılığında şahıslardan şifreli olarak bir şeyler istediği ifade edilen açıklamada, bunları alması için de şoförünü gönderdiği bilgisi üzerine çalışma yapıldığı kaydedildi.



Çalışmada, şoförünün Side Limanı'ndaki üç ayrı işletmeden paketler alarak araca koyduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Bunun üzerine şifreli olarak belirtilen paketlerin rüşvet unsuru olduğu değerlendirilerek, paketlerin ne olduğunun tespiti amacıyla rüşvet suçu kapsamında Cumhuriyet savcısından arama kararı alınmıştır. Araç durdurulmuş, şahsın o gün şoförü olan M.Ç. eşliğinde araç kontrol edilmiş ve paketlerde dokuz adet bandrollü viski tespit edilmiştir." denildi.

"UYUŞTURUCU SUÇUNDAN SORUŞTURMA YAPILMAMIŞTIR"



Soruşturmanın gizliliğinin deşifre olmaması amacıyla rüşvet suçunun tespiti yapıldığı, sonraki tespitler ve dosyanın devamlılığı açısından şoförün salıverildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Gerek ifadeleri alınan işletme sahipleri gerekse Mehmet Engin Tüter, işletmelerden bedelsiz olarak alkollü içkilerin alındığını doğrulamışlardır. Ayrıca Tüter, emniyet müdürlüğündeki ifadesinde suçlamaları kabul etmemiş ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddetmiştir. Tüter, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde ise suçlamalar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek ikrarda bulunmuştur. Bunun dışında iddia edildiği gibi başsavcılık tarafından ikinci bir kez ifade alınmamış, ilgililer hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden soruşturma yapılmamıştır."



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

