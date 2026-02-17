Manavgat Irmağı'nda sular yükseldi, işletmeleri su bastı
17.02.2026 19:03
Manavgat Irmağı'nda sular yükseldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde doluluk seviyesinin artması nedeniyle Oymapınar Barajı'ndan su bırakılmasının ardından Manavgat Irmağı kenarında bulunan bazı işletmeleri su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yapmasının ardından Manavgat ilçesinde doluluk seviyesi artan barajlarda kontrollü olarak su tahliyesi yapılmaya başlandı.
İşletmeleri su bastı
Bugün için beklenen sağanak yağış göz önünde bulundurularak Oymapınar Barajı'ndan kontrollü su bırakılması nedeniyle Manavgat Irmağı kıyısında bulunan vatandaşlar muhtemel taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Barajlardan bırakılan suyun etkisi ile Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselirken, bazı işletmeleri su bastı. Su basan iş yeri çalışanları, kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı.