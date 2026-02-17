Manavgat Irmağı'nda sular yükseldi, işletmeleri su bastı

Bugün için beklenen sağanak yağış göz önünde bulundurularak Oymapınar Barajı'ndan kontrollü su bırakılması nedeniyle Manavgat Irmağı kıyısında bulunan vatandaşlar muhtemel taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Barajlardan bırakılan suyun etkisi ile Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselirken, bazı işletmeleri su bastı. Su basan iş yeri çalışanları, kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı.