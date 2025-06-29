Manavgat Irmağı'nda tekne yangını

Antalya'da bir balıkçı teknesi alev alev yandı.

Manavgat Irmağı üzerindeki altı metrelik fiber balıkçı teknesinin yandığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Fiber teknedeki yangın kısa sürede büyüyerek ırmağın üzerini aydınlatırken, itfaiyenin olay yerine geldiği sırada, teknenin bağlı bulunduğu ipin yanması nedeniyle tekne bulunduğu yerden uzaklaşarak ırmakta ilerlemeye başladı.

Yanan tekne başka bir tekne kaptanı tarafından ip ile çekilerek itfaiyenin bulunduğu bölgeye getirilip, yapılan çalışmanın ardından söndürüldü.

Teknenin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği gözlendi.

Teknenin Almanya’da yaşayan bir vatandaşa ait olduğu bildirildi.