Manavgat Irmağı'ndaki ceset ekipleri harekete geçirdi

Antalya'daki Manavgat Irmağı'nda kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenen ve 65-70 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kadın cesediyle karşılaştı.

Ceset, turist gezdiren bir teknenin yardımıyla ırmaktan kıyıya çıkarıldı ve cenaze aracıyla Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimliği belirsiz ceset, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.