Manavgat ve Soma'da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)

SOMA
Manisa Soma'nın Ularca ve Karaca mahalleleri arasındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa'nın Boma, Kınık ve Bergama Orman İşletme Şefliği'ne ait ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.
ANTALYA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Çolaklı Mahallesi D-400 Karayolu yakınlarında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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