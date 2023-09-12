Manavgat ve Soma'da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)

Manisa'nın Soma ilçesinde yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilirken havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Manavgat ve Soma'da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)

SOMA

Manisa Soma'nın Ularca ve Karaca mahalleleri arasındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa'nın Boma, Kınık ve Bergama Orman İşletme Şefliği'ne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

ANTALYA

’nın Manavgat ilçesinde çıktı.

Çolaklı Mahallesi D-400 Karayolu yakınlarında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Manavgat ve Soma'da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 1

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