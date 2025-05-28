Manavgat'ta acı olay: Letonyalı turist yaşamını yitirdi
Manavgat'ta acı bir olay yaşandı. Denizde fenalaşan 70 yaşındaki Letonyalı turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan turist, hastanede yaşamını yitirdi.
Tatil için Kumköy turizm bölgesine gelen Letonyalı 70 yaşındaki Juris Ivanovs, dün öğle saatlerinde girdiği denizde fenalık geçirdi.
Durumu fark eden çevredekilerin çabasıyla kıyıya çıkarılan Ivanovs, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen Ivanons kurtarılamadı.
Ivanovs'un dokuz gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
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