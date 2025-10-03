Manavgat'ta apartmanda yangın paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın, evde hasara neden oldu.

Manavgat'ta apartmanda yangın paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnek Mahallesi 1538. Sokak'ta iki katlı evin üst katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, bu sırada kontrol amaçlı tahliye edildi.

ekipleri, müdahale ettikleri evde buldukları kediyi dışarı çıkardı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.

