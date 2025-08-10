Manavgat'ta dört araç birbirine girdi

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Taşkesiği Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Konya-Antalya yolunda Akseki yönüne seyir halindeki Serhat C.'nin kullandığı 07 BTA 447 plakalı motosiklet, Taşkesiği Mahallesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Motosiklet, karşı yönden Manavgat yönüne seyir halindeki Yasin T.'nin kullandığı 42 KD 533 plakalı otomobile çarptı.

Yasin T.'nin kullandığı 42 KD 533 plakalı otomobil, motosikleti kurtarmak için manevra yaptığı sırada aynı yönde seyir halindeki Emre A.'nın kullandığı 38 AFR 745 plakalı otomobil ve Kadir A.'nın kullandığı 68 ADB 250 plakalı otomobillere çarptı.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Serhat Cihan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.