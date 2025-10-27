Manavgat’ta kaçak sigara operasyonu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerinde gerçekleştirdiği aramada çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla S.M. adlı kişiye ait işletmede arama gerçekleştirildi.
Aramalarda, 980 paket kaçak sigara, 140 elektronik sigara, 70 ısıtılmış tütün mamulü, 25 adet 50 gramlık kaçak kıyılmış tütün ve 260 puro ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.