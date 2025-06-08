Manavgat’ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Çeltiikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Çeltikçi istikametine gitmekte olan Ekrem T.'nin kullandığı otomobil ile ara yoldan çıkan Adem Ö.'nün kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Esengül T., Büşra T. (14) ve Sefa T. (6) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.