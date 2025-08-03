Manavgat’ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı
Antalya'da Manavgat’ta dönmekte olan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesi’nde seyir halindeyken sokağa yönüne dönmekte olan Burak C.’nin kullandığı hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halindeki Abdo K.’nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdo K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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