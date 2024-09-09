Manavgat'ta müstakil evde yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Manavgat'ta müstakil evde yangın

Hacıobası Mahallesi'nde İbrahim Kulaç isimli vatandaş ait evde dumanların yükseldiğini gören çevredeki durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu sevk edildi.

Evin killer kısmında çıkan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Kahramanmaraş'taki deprem anı böyle görüntülendi

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (İZSU 9 Eylül su kesintisi programı)

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (İZSU 9 Eylül su kesintisi programı)

Hakkari'de aşiret düğünü: Geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon TL para takıldı

Hakkari'de aşiret düğünü: Geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon TL para takıldı

Allı turnanın diğer adı nedir? Allı turna ve flamingo aynı mı?

Allı turnanın diğer adı nedir? Allı turna ve flamingo aynı mı?

Bilecik'te 24 bin 800 adet tütün ve makaron ele geçirildi

Bilecik'te 24 bin 800 adet tütün ve makaron ele geçirildi

Elazığ'da otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Elazığ'da otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Ziyaretine geldiği arkadaşını ölü buldu

Ziyaretine geldiği arkadaşını ölü buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...