Manavgat'ta müstakil evde yangın

Hacıobası Mahallesi'nde İbrahim Kulaç isimli vatandaş ait evde dumanların yükseldiğini gören çevredeki durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu sevk edildi.
Evin killer kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Antalya Manavgat
- Yangın