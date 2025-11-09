Manavgat’ta otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed M. M. idaresindeki 07 CCG 972 plakalı otomobil, Ümit A. yönetimindeki 07 J 0680 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Muhammed M.M. ve yolcu Latife N.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.