Manavgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde Mehmet Ö. F.'nin kullandığı kamyonet ile Elif A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Elif A.'nın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra A. ve Gülşen A. yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
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