Manavgat'ta yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, zanlılar hakkında istenilen cezalar belli oldu.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi mahkeme kabul etti.

155 SAYFALIK İDDİANAME

155 sayfalık iddianamede; MASAK raporları, tapu belgeleri, HTS kayıtları, sahte faturalara yer verildi ve 33 delillendirilmiş olay anlatıldı.

Tutuklandıktan sonra geçici olarak görecinden uzaklaştırılan ve CHP'den istifa eden eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara örgüt lideri olarak yer aldı.



41 sanıktan 20'si rüşvet verme, 14'ü rüşvet alma, diğerleri de aracılık, zimmet ve örgüt kurma suçlarından yargılanacak.

KARA VE YARDIMCISI TÜTER'E 66'ŞAR YIL HAPİS İSTEMİ



Tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 66'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.



Davanın ilk duruşması 2 Aralık Salı günü görülecek. Duruşmaya 3, 4 ve 5 Aralık'ta da devam edilecek.