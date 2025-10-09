Manavgat'ta yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi
Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara örgüt lideri olarak yer aldı. Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter için 66'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava 2 Aralık'ta başlayacak.
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, zanlılar hakkında istenilen cezalar belli oldu.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi mahkeme kabul etti.
155 SAYFALIK İDDİANAME
155 sayfalık iddianamede; MASAK raporları, tapu belgeleri, HTS kayıtları, sahte faturalara yer verildi ve 33 delillendirilmiş olay anlatıldı.
Tutuklandıktan sonra geçici olarak görecinden uzaklaştırılan ve CHP'den istifa eden eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara örgüt lideri olarak yer aldı.
41 sanıktan 20'si rüşvet verme, 14'ü rüşvet alma, diğerleri de aracılık, zimmet ve örgüt kurma suçlarından yargılanacak.
KARA VE YARDIMCISI TÜTER'E 66'ŞAR YIL HAPİS İSTEMİ
Tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 66'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.
Davanın ilk duruşması 2 Aralık Salı günü görülecek. Duruşmaya 3, 4 ve 5 Aralık'ta da devam edilecek.
RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
Temmuz ayında Manavgat Belediyesi'ne rüşvet, irtikap ve zimmet iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
İddiaya göre, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni aracılığıyla rüşvet isteniyor, rüşvet alınmadan ruhsat verilmiyordu.
Belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla da hizmet veya mal alımı yapılıyordu.
Sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği öne sürülüyor.
ZİRAİ DEPOLARDA ALTIN VE PARA BULUNDU
Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.
