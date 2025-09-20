Manavgat'ta zincirleme kaza

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Antalya istikametine gitmekte olan H.Ü.'in kullandığı araç, aynı istikamette gitmekte olan İ. T'nin kullandığı kamyon ve R.Y.'nin kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken refüjü aşan araçta ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Köprülü kavşaktan indiği sırada sola sinyal verdiğini belirten kamyon sürücüsü İbrahim Toprak, "Benimle birlikte yanımdaki araçta sinyal verdi. Ama kör noktaya geldiği için bir ara aracı göremedim. Aracın kamyona yandan sürtünerek geçtiğini, önümde dönerek refüjden geçtiğini gördüm. Çarpmamak için frene bastığımda arkadan gelen otomobil de bana çarptı" dedi.