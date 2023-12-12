Mandalina kasasında bukalemun buldu

Tokat'ta bir vatandaşın mandalina kasasının içinden bukalemun çıktı.

Mandalina kasasında bukalemun buldu

Tokat'ta manavdan alınan mandalinaların arasından bukalemun çıktı.

Özkan Helvacıoğlu isimli vatandaş mandalina almak için manava gitti. Koliden poşetine mandalina dolduran Helvacıoğlu, yeşil bir cisim gördü. 

Helvacıoğlu, yaprak sandığı cisme daha yakından bakınca canlı olduğunu fark etti.

Mandalina kasasında bukalemun buldu - 1

İnternette kısa bir araştırma yapan Helvacıoğlu, canlının yavru bir bukalemun olduğunu anladı.

Özkan Helvacıoğlu, daha önceden hiç görmediği bukalemunu şimdi evinde besliyor. 

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