Mandıra yandı, yüzden fazla kuzu öldü

Çorum'un Ayaz köyünde Mustafa Özşahin'e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler nedeniyle ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu öldü. 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.



Yangın sırasında mandırada 300 civarında küçükbaş hayvan bulunduğu, koyun ve keçilerin mandıradan tahliye edildiği ancak 100’den fazla kuzunun çıkarılamadığı öğrenildi.