Mandırada şüpheli ölüm
Çankırı'da bir kişi mandırada çalıştığı sırada dinlenme odasında ölü bulundu.
Çankırı'da şüpheli bir ölüm yaşandı.
Karga Köyü'nde faaliyet gösteren bir mandırada çalışan 62 yaşındaki N.S.'den haber alamayan arkadaşları, N.S.'yi dinlenme odasında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede N.S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
N.S.'nin cesedi otopsi için Ankara'ya sevk edildi.