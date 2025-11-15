Mandırada yem kar makinesine düşen işçi öldü

Kırşehir'in Boztepe ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir mandırada Afganistan uyruklu M.M.İ., yem karma makinesine yem döktüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yem karma makinesinden işçi M. M. İ'nin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin incelemesinin ardından M.M.İ.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.