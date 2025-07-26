Mangal 5 katlı binayı yakıyordu

Batman Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı'ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katında büyük hasar oluştu.

Yangının, çatı katında söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.