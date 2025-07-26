Mangal 5 katlı binayı yakıyordu

Batman'da, 5 katlı binanın çatı katında söndürülmeyen mangal nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın güçlükle söndürüldü.

Mangal 5 katlı binayı yakıyordu

Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı'ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katında büyük hasar oluştu.
Yangının, çatı katında söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...